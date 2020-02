Schaden hoch drei

Kemmerich vor Rücktritt? Neuwahlen? Ist nun alles wieder gut? Nein.

Diese 24-stündige, schäbige Polit-Katastrophe in Erfurt wird auch Folgen hier haben. Dass sich einige Vertreter/innen der FDP (ob mit oder ohne Parteibuch) in der Region nicht in der Tradition von großen Liberalen wie Burkhard Hirsch, Gerhart Baum, Hildegard Hamm-Brücher oder etwa Hans-Dietrich Genscher sehen, kann man in einigen politischen Gremien der Region erleben. Das wird bei möglichen Neuwahlen wohl noch schriller werden. Schaden für die Politik.

Stadt wie Kreis stehen wie der Rest des Landes vor politischem Stillstand, den sie sich nicht leisten können. Stadt und Kreis sind auf Moderation und Unterstützung des Landes beim Fusionsprozess, bei Investitionen und in vielen anderen Bereichen angewiesen. Dabei verlieren wir mindestens ein weiteres halbes Jahr. Schaden für die Region.

Dieser aus welchen Gründen auch immer in die Gesellschaft geschlagene Keil wird zudem das Agieren in Stadtrat und Kreistag schwerer machen. Das zarte Pflänzchen Vertrauen, dass es gerade in Kommunalparlamenten braucht, wurde stark beschäftigt. Das mag im Landtag kein Problem sein, in den Kommunen schon. Schaden für die Demokratie.