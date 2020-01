Schaltjahr bietet verlockende Daten zum Heiraten

In diesem Jahr erwarteten heiratswillige Paare einprägsame Zahlenkombinationen. Eine ist der 20.2.2020. Doch nicht nur dieser Tag ist von Paaren für Trauorte in der Region schon gebucht. Auch der 22. und der 29. Februar sind ein beliebtes Datum für Eheschließungen. Unabhängig davon nähert sich bei einigen Standesämtern die Zahl der angemeldeten Hochzeiten, der Gesamtzahl von 2019 an. „Heiraten liegt im Trend“, sagt Corina Statnik, seit 30 Jahre Standesbeamtin in Creuzburg.

Sie macht für den Anstieg vorrangig am Schaltjahr fest. „Erfahrungsgemäß heiraten die Leute besonders gerne in einem Schaltjahr. Es ist also anzunehmen, dass wir die Zahlen vom letzten Jahr übertreffen.“ Schon über 60 Eheschließungen sind für 2020 angemeldet. Auch der 20. und 22.2.20 überzeugte jeweils drei Paare davon, sich das Ja-Wort zu geben. Besonders beliebt ist die Creuzburg als Trauungsort. Aber auch das barocke Trauzimmer liegt hoch im Kurs, besonders im Winter. Die Burg zieht mit ihrem mittelalterlichen Flair Heiratswillige aus ganz Deutschland und dem Ausland an. 95 Paare trauten sich dort. Ähnlich ist es in Treffurt. „Das Kaminzimmer der Burg Normannstein erfreut sich großer Beliebtheit, auch wegen seiner Barrierefreiheit. Wer etwas Außergewöhnliches möchte, kann das Turmzimmer inklusive des Turms buchen“, sagt Sabine Merz, die seit 2011 das Standesamt in Treffurt leitet.

20. Juni ist mit vier Anmeldungenauf Burg Normannstein ausgebucht

Der Trend gehe, laut Merz zu immer festlicheren und glamouröseren Feiern. Für diese besondere Location reisen viele von weit her an. Für den 20.2.2020 liegt allerdings noch keine Anmeldungen vor und auch am 22. ist bisher nur eine Eheschließung angemeldet. Dafür ist der 20. Juni mit vier Eheschließungen schon ausgebucht. Die meisten Paare suchen sich ihren großen Tag zwischen Ende April und Oktober aus, weil diese Phase schönes Wetter verspricht.

In Treffurt sind Trauungen auch im Bürgerhaus möglich. Bisher haben sich in Treffurt 38 Paare angemeldet. Das sind nur zwei weniger als im gesamten Jahr davor geheiratet hatten. Dies sei wohl dem Schaltjahr geschuldet. Parallelen gibt es zu 2012, auch ein Schaltjahr, welches Merz heiratsstärkstes Jahr bisher war. Mehr als 70 Paare hatten sich damals das Ja-Wort gegeben.

Die Wartburg bleibt Dauerbrenner. Dort fanden im Vorjahr 92 der 241 in Eisenach vollzogenen Eheschließungen statt. Wer den Wunsch verspürt sich im Jägerzimmer des Romantikhotels das Ja-Wort zu geben, sollte dies mindestens ein Jahr im Voraus bekunden. Aber auch der Trausaal im Eisenacher Stadtschloss, der im April 2019 seine Türen für Heiratswillige öffnete, kommt bei Hochzeitspaaren gut an. Dort wurden im vergangenen Jahr 23 Paare vermählt. „Das ist für den neuen Hochzeitsort ein gutes Ergebnis“, heißt es von der Stadtverwaltung. Deutlich größer war die Zahl mit 89 Eheschließungen im historischen Rathaus. 37 Paare entschieden sich für eine schlichte Eheschließung am Schreibtisch im Büro der Standesbeamtin. Drei Hochzeitspaare haben das Rathaus für den 20.2.2020 schon gebucht.

In Ruhla gibt es für diesen Tag noch keine Anmeldungen. Jedoch haben sich für 2020 bereits 35 Paare für eine Eheschließung im Rathaus angemeldet. Die Zahl ist höher als im ganzen Vorjahr. Das kann auch an den vielen Auswärtigen liegen, die sich dort trauen lassen wollen, heißt es aus dem Standesamt. Ähnliches berichtet Bettina Rudloff, Standesbeamtin in Gerstungen. Für dieses Jahr gäbe es schon einige Anmeldungen. Zwei Paare wollen am 20. Februar Ja sagen und ein Paar am 29. Februar. Dies ist bis jetzt nur im Trausaal des Gemeindehauses möglich. Allerdings sollen spätestens in einem Jahr wieder Trauungen in der Wildküche des Marksuhler Schlosses stattfinden.