Schattenplatz in Eisenach mit Lesespaß

Eisenach. Auf dem Spielplatz in der Heinrichstraße in Eisenach gibt es seit Montag einen neuen Bücherbaum. Der Förderverein der Stadtbibliothek setzt damit sein Projekt fort, Kindern und ihren Eltern auf Spielplätzen etwas zum Lesen an die Hand zu geben. Ein schattiges Plätzchen zum Schmökern gibt es nun auch hier. Unterstützt wurde das Projekt von Oberbürgermeisterin Katja Wolf (2. von links) und Sparkassenchef Tino Richter (rechts). Die Patenschaft für das neue kostenlose Bücherregal in der Kernstadt hat der Jugendclub East-End (hier Tobias Klein, 3. von links, hinten) übernommen. Die ersten Leseratten waren mit Luise, Nora und Marie (von links) zur Freude von Vereinschefin Stefanie Krauß (links, hinten) gleich gefunden.