Am Samstag wurde nach Polizeiangaben kurz nach 18 Uhr eine Fensterscheibe eines Einfamilienhauses in Bad Salzungen in der Straße Am Stieg eingeworfen. Der oder die Täter konnten nicht erkannt werden, teilt die Polizei mit. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, melde sich bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter Telefon: 03695/55 10.