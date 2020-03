Stadtentwicklung: Das Haus Marktstraße 4 in Creuzburg soll rückgebaut werden.

Scherbda und Buchenau bald wieder mit Ortsteilstatus

Im Bundestag und anderswo verzichten Politiker wegen des Coronavirus auf das Händeschütteln. Im Stadtrat des Amtes Creuzburg vereidigte die Beauftragte Carolin Lippold die Stadtratsmitglieder Markus Mayer und Hans Dusch am Dienstag furchtlos mit einem kräftigen Händedruck. Bis 20. März können Vorschläge für die Wahl des Bürgermeisters abgegeben werden. Am 3. Mai ist Wahl, am 17. Mai wäre die Stichwahl.

Nach einem Antrag der CDU-Fraktion sollen Buchenau und Scherbda künftig (wieder) den Status von Ortsteilen im Amt Creuzburg erhalten. Dazu muss die Hauptsatzung durch den Stadtrat geändert werden. Die Bürgermeisterkandidaten Rainer Lämmerhirt (UWG) und Ronny Schwanz vertreten die Stadt nun per Mandat im Gewässerunterhaltungsverband Hörseltal-Nesse. Zur Kenntnis nahm der Stadtrat zudem die vorliegenden Jahresrechnungen 2019 für Creuzburg, Mihla und Ebenshausen. Einstimmig wurde die neue Entschädigungssatzung für die Feuerwehren beschlossen. In Scherbda darf sich der Eigentümer der Schloßstraße 19 freuen. Der Stadtrat nahm seinen Beschluss zurück, das Grundstück der Zittelstraße zuzuordnen, gegen den der Eigentümer lautstark Protest eingelegt hatte.