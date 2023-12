Scheune brennt in Gerstungen ab - Mann wird bei Löschversuch schwer verletzt

Gerstungen Ein 50-Jähriger wird bei einem Brand im Wartburgkreis schwer verletzt. Er hatte versucht, ein Feuer selbst zu löschen.

Bei einem Brand in Gerstungen ist am 24. Dezember gegen 23 Uhr ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, war in der Fischgasse eine Scheune in Brand geraten.

Die Scheune brannte nahezu vollständig ab. Durch das Feuer wurde auch eine auf dem Nachbargrundstück stehende Gartenhütte zerstört. Die Feuerwehr konnte das Übergreifen des Feuers auf angrenzende Wohnhäuser verhindern.

Ein 50-Jähriger verletzte sich beim Versuch, das Feuer zu löschen, schwer und kam in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ungefähr 30.000 Euro.

