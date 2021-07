Feuerwehreinsatz in Seebach: Rund 10.000 Euro Schaden

Seebach. Diesen Feuerwehreinsatz gab es kurz vor Mittag.

Gegen 11.45 Uhr geriet laut Polizei eine Scheune in der Hauptstraße in Seebach im Wartburgkreis mutmaßlich aufgrund einer technische Ursache in Brand.

Die Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle; es gab keine Verletzten. Der Schaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen