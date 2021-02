Schicksal darf nie vergessen werden

Gedacht wurde am 14. Februar in Creuzburg an Verhaftung unschuldiger Jugendlicher vor 75 Jahren.

Vor 75 Jahren wurden am 14. Februar in Creuzburg völlig überraschend elf Jugendliche durch Angehörige des russischen Geheimdienstes verhaftet. Die Angehörigen der Jugendlichen erfuhren erst viel später, was man ihnen vorwarf. Sie hätten eine Kampfgruppe des faschistischen Werwolfes gegründet. Diese Vorwürfe waren völlig haltlos.

Für die Familien der Betroffenen folgten viele Monate und Jahre der Verzweiflung. Die Jugendlichen, damals zwischen 15 und 17 Jahren, traf es noch härter. Sie wurden verhört, geschlagen und verurteilt, einige zu Haftstrafen bis zu 25 Jahren!

Hermann Küfner verstarb in der Haft, andere kamen in Gefängnisse, zwei von ihnen verbüßten die Strafen in einem Arbeitslager in Sibirien. Ab 1953 kamen die ersten Inhaftierten nach Creuzburg zurück.

Auch am vergangenen Sonntag kam man an der Gedenktafel am Creuzburger Rathaus zusammen. Siegrid Schreiber nannte die Namen der Verhafteten, Pastorin Susanne-Maria Breustedt fasste ihre Gedanken in eine Predigt und Bürgermeister Rainer Lämmerhirt (parteilos) brachte zum Ausdruck, dass diese Vorgänge nie in Vergessenheit geraten sollten, sondern an die jüngere Generation weitergegeben müssen.