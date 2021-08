Schiffscontainer am Eisenacher Kunstpavillon

Der Schiffscontainer wird für eine Aktion gebraucht, die eine Woche lang zum Thema Heimat am Kunstpavillon in Eisenach läuft.

Der Schiffscontainer der Mobilen Kulturvermittlung „Kultur.Acker“ trifft am 3. August am Kunstpavillon in der Wartburgallee ein und macht für eine Woche in Eisenach Station. Initiator Jörg Wagner vom Verein Jugendkunstschulen Thüringen, die Kulturwissenschaftlerin Josephine Neubert und der freie Künstler Peter Schäfer laden ein, über Heimat ins Gespräch zu kommen: Wie sieht Heimat aus? Kann ich Heimat teilen? Ist die Heimat verloren? Wie viele Heimaten gibt es?

Der einwöchige Diskurs wird von lokalen Akteuren begleitet und ist mit Workshops, Konzerten und Diskussionsrunden verbunden.

Die Akteure freuen sich über auf eine rege Teilnahme sowohl von Einheimischen wie Gästen der Stadt. Alle sind am 3. August von 14 bis 17 Uhr eingeladen zu schauen, mitzumachen, zu diskutieren. Am 4. August wird dann um 13 Uhr zu einer Schreibwerkstatt für Familien eingeladen, während um 15 Uhr eine Klangreise mit Alexander Georgiew beginnt.