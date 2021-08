Schlaue Ferien für pfiffige Schüler in Eisenach

Höchst motiviert gingen auch die Freunde Marvin Dempwolf (vorn) und Tristan Winter in den Workshop. Beide haben einen elementaren Einblick in die Welt der „Internet of Things“ (IoT) erhalten und können nun auch im Anschluss des Workshops zu Hause die eigens erbaute Schaltung testen.

Eisenach. An der Dualen Hochschule lernten Teilnehmer, wie man ein Handy als Fernbedienung nutzt.

Das aktuelle Ferienprojekt „Schlaue Ferien“ hat diese Woche auch am Campus der Dualen Hochschule Halt gemacht. Neun Teilnehmer zwischen 12 und 15 Jahren, darunter Marvin Dempwolf und Tristan Winter, nahmen am Ferienworkshop zum Thema „Dein Handy als Fernbedienung und Temperaturanzeige“ teil und lernten, wie man eine Schaltung aufbaut und diese so programmiert, dass die Zimmertemperatur per WLAN auf das eigene Handy übertragen werden kann.