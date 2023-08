Schlosspark Altenstein: Neun Tonnen Stein für eine Sitzgelegenheit

Zur Präsentation wurde die wiederhergestellte Greifenbank am Blumenkorbfelsen mit Blumentöpfen geschmückt.

Bad Liebenstein. Greifenbank im Schlosspark Altenstein in Bad Liebenstein wiederhergestellt.

Die Greifenbank im Schlosspark Altenstein, unterhalb des Blumenkorbfelsens ist wiederhergestellt. Die halbrunde steinerne Bank mit Greifenschmuck gehört seit 1802 zu den festen Bestandteilen des Schlossparks und war unter Herzog Georg I. in einer Nische am Fuß des Blumenkorbfelsens errichtet worden. Über die Jahrhunderte durch die Witterung nahezu zerstört, machten zahlreiche Spenden in den vergangenen Jahren die Wiederherstellung der Bank möglich.

STSG-Direktorin Doris Fischer mit Helmut-Eberhard Paulus (rechts) und Tino Richter bei der Übergabe einer abschließenden Spende vor der Enthüllung der Greifenbank. Foto: Toni Kepper / Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten

Rund 175.000 Euro hat die Wiederherstellung gekostet. Der Förderverein Altenstein sammelte rund 45.000 Euro an Spenden, die Stiftung Bürger für Thüringer Schlösser und Burgen initiierte eine Spendenaktion mit der Sparkassenstiftung der Wartburg-Region, durch die rund 20.000 Euro zusammenkamen. Durch weitere Spenden kamen noch einmal 5000 Euro dazu. Die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten investierte rund 100.000 Euro an Eigenmitteln.

Sanierung kostet rund 175.000 Euro

Doris Fischer, Direktorin der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten, ist dankbar für die große Spendenbereitschaft: „Einmal mehr hat bürgerschaftliches Engagement einiges im Schlosspark Altenstein ermöglicht. Wir sind außerordentlich dankbar für die vielen Spenden, die Geduld und die Ausdauer all derjenigen, die die Rückgewinnung der Greifenbank ersehnt und daran mitgewirkt haben. Gemeinsam ist es uns gelungen, einen weiteren Teil des Gartendenkmals wiederherzustellen, das ist großartig.“

Diesen Anblick bot die Bank vor ihrer Sanierung noch vor wenigen Monaten. Foto: Dirk Bernkopf

Für die Stiftung Bürger für Thüringer Schlösser und Burgen war es ein besonderes Projekt, das Mut auf mehr macht, wie der Vorstandsvorsitzende Helmut-Eberhard Paulus erklärt: „Die Wiederherstellung der Greifenbank ist für die Stiftung Bürger für Thüringer Schlösser und Burgen das zweite große Spendenprojekt, das abgeschlossen werden konnte und uns Rückenwind für weitere Projekte gibt. Zu verdanken haben wir das auch der Sparkassenstiftung der Wartburg-Region, die jeden gespendeten Euro verdoppelt hat.“ Anlässlich der Präsentation übergab Paulus gemeinsam mit Tino Richter, dem stellvertretenden Kuratoriumsvorsitzenden der Sparkassenstiftung, noch einmal eine abschließende Spende in Höhe von 1200 Euro.

Auch Christian Storch, Vorsitzender des Fördervereins Altenstein e. V., freut sich, dass ein langersehntes Ziel vieler Vereinsmitglieder endlich erreicht ist: „Unser jahrelanges Engagement vor Ort und der intensive Kontakt zu den spendenbereiten Besuchern tragen Früchte. Wieder ist mit unserer Hilfe eine wichtige Szenerie im Park zurückgewonnen worden. Wir sind stolz, dass wir nicht zum ersten Mal etwas im Park mit bewegen konnten.“

Auf dem Blumenkorbfelsen, oberhalb der Greifenbank thront dieser schöne „Blumenkorb“. Foto: Dirk Bernkopf

Ein Teil der Schmuckelemente wurde in einem aufwendigen Kunstgussverfahren hergestellt. Die Bank selbst und auch die sitzenden Greifen an den Wangen wurden von Hand aus Sandstein gehauen. Insgesamt bearbeiteten die Bildhauer vom Steinmetzbetrieb Gottlieb Richter (Inhaber Steffen Grigoleit) aus Leutenberg rund neun Tonnen Steinmaterial für die Bank, die aus rund 70 Einzelteilen besteht. Die Fragmente der verwitterten Greifenbank wurden übrigens sorgfältig eingelagert.