Es ist schon ein sonderbares und schmerzliches Dé­jà-vu, wenn man jetzt so durch die Innenstadt geht, in den Seitenstraßen kaum Autos unterwegs (vielleicht haben die sich wegen der vielen Baustellen und gesperrten Straßen auch nur verirrt). In der Karlstraße ist im Vergleich zu sonst leer, so ruhig. Der sonst übliche Slalom um die Menschen, um den Abstand zu halten, fällt aus, weil die menschlichen Slalomstangen kaum da sind. Die Händler beklagen schon nach nur rund einer Woche, dass die Umsätze sich zum Beginn des Lockdowns halbiert haben und sich nach unten beschleunigen.

Da sieht man deutlich, wie in einer Stadt wie Eisenach die Touristen fehlen. Und man sieht zu dem, was passiert, wenn Cafés, Restaurants und Kneipen als Anziehungspunkt, als Belebung der Innenstadt fehlen – von der Kultur ganz zu schweigen. Und so verdienen zwar vor allem die vom Lockdown betroffenen Branchen unsere Solidarität, sondern auch die übrigen Einzelhändler. Es gibt auch Online die Möglichkeit die heimischen Gastronomen und Einzelhändler über Gutscheinkauf zu unterstützen oder wer jetzt nicht in die Innenstadt mag, kann ja warten bis der Lockdown gelockert wird. Nur eines sollten wir nicht tun, die großen Online-Riesen jetzt weiter füttern. Bleiben Sie gesund.