Schnelle Antwort sichert Hötzelsroda den Sieg

Der Heimatverein Hötzelsroda ist an seinen orangen Hemden gut zu erkennen. Reiner Döttger (von links), Roswitha und Waldimar Nitschke holten sich bei einer Radiosendung den Maximalgewinn.

Hötzelsroda. Jubeln kann ein ganzer Verein in dem Vorort von Eisenach. Ein Trio aus dem Ort räumt in einer Radiosendung ab.

Der Heimatverein in Hötzelsroda behielt letzte Woche beim „Morgenhahn“-Team von MDR Thüringen die Nerven. Die Vereinsmitglieder um Reiner Döttger, Roswitha und Waldimar Nitschke beantworteten in der Radiosendung die Jackpot-Schnelldenker-Frage richtig und vor allem schneller als die Mitspielerin aus Seelingstädt und gewannen 500 Euro, wie der Sender mitteilte. „In einem Dorf mit 600 Einwohnern ist schon jeder dritte Einwohner Mitglied im Heimatverein. Wie viele müssen noch beitreten, damit jeder Zweite Mitglied ist“, wollte Moderator Johannes wissen. „Einhundert“, kam die richtige Antwort wie aus der Pistole geschossen.

Aktuell richten die 19 Vereinsmitglieder in ihren Räumen in der ehemaligen Schule eine Heimatstube ein. Für Vitrinen und Beleuchtung will der Heimatverein das erspielte Geld einsetzen.

TLZ-Newsletter für die Wartburgregion Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Eigentlich war der Heimatverein 2007 nur für ein Jubiläum gegründet worden: Damals sollte in dem Eisenacher Ortsteil das 70-jährige Bestehen der BMW-Siedlung gefeiert werden. Der Verein blieb aber auch anschließend zusammen und engagiert sich seither für vieles rund um Brauchtum, Heimatpflege und das Miteinander im Dorf. Es werden traditionelle Seifenkistenrennen veranstaltet mit anschließendem Kinderfest, im Herbst wird Drachenfest gefeiert.