An der Rettungswache des Deutschen Roten Kreuzes in Thal wird gebaut. Das ist nicht weiter ungewöhnlich, denn gebaut und gerichtet wird ja immer mal wieder was. Allerdings fällt auf, dass der Rettungswagen des DRK neben der Garage parkt.

Die Rettungswache selbst ist in Schuss, nur die Garage ist mittlerweile zu klein geworden. Als man das Domizil vor etwa 25 Jahren errichtete, hatten die Rettungswagen noch kleinere Ausmaße als die heutigen Fabrikate. Anfangs war zwischen Stoßstange und Tor noch reichlich Platz, Die heutigen Wagen passen schlicht und einfach nicht mehr in die Hütte, sind zu lang. Schneller, höher, breiter. Das ist wie bei uns Menschen, die sich hin und wieder – gerade jetzt zu Coronazeiten – mal neu einkleiden müssen, weil der Körper nicht mehr in die bisherige Klamotte passt. Das ist freilich immer mit Kosten verbunden, die das DRK aber gerne investiert. Noch dieses Jahr soll der neue Rettungswagen eintreffen. Dann wird die Garage fertig sein. Neue Garage, neuer RTW und einen neuen Anstrich wird’s wohl auch gleich mit geben. Eine neue Flasche Sekt muss da wohl auch in den Kühlschrank. Wie groß der ist, müssen wir bei Rettungsdienstleiter Andre Storch erst noch recherchieren. Da naht aber bald Rettung.