Eisenach. Viel wird geboten an Informationen und Mitmachaktionen beim Tag der offenen Tür am Elisabeth-Gymnasium am 28. Februar von 15 bis 18 Uhr.

Schnuppern am Elisabeth-Gymnasium

Wer schauen will, was im Elisabeth-Gymnasium alles passiert und wie hier gelernt wird, der ist zum Tag der offenen Tür am Freitag, 28. Februar, 15 bis 18 Uhr, richtig. Grundschüler der 4. Klasse und ihre Eltern können einen umfangreichen Einblick gewinnen, um sich eventuell für ein zukünftiges Lernen an der Schule entscheiden. Der Einblick in die Schularbeit der verschiedenen Fachbereiche wird angereichert mit persönlichen Gesprächen.

Die Wahlpflichtfächer Gesellschaftswissenschaft, Naturwissenschaft, Sprachen und Darstellendes Spiel (Einwahl ab Klasse 9) werden vorgestellt. Neben Mitmachstationen im naturwissenschaftlichen Bereich wird es Aufführungen aus dem Bereich Darstellendes Spiel und der Fachschaft Französisch geben.

Des Weiteren werden zwei Arbeitsgemeinschaften, die Schulsanitäts-AG und die Schülerzeitung, über ihre Arbeit berichten – und es werden aktuelle Schülerarbeiten aus dem Kunstunterricht gezeigt.

Zwei andere Partner des Gymnasiums werden ebenso mit vor Ort sein: der Handballclub ThSV Eisenach und das Seniorenheim Haus Wartburgblick. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, neben dem Oberstufencafé mit Kaffee, Tee und Kuchen wird der Förderverein Bratwürste und kalte Getränke bereithalten.

Freitag, 28. Februar, 15 bis 18 Uhr, Nebestraße 24