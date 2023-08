Eisenach. Die Eisenacher Musikschule „Johann Sebastian Bach“ bietet einen Schnupperunterricht an. Lehrkräfte geben Impulse und beraten.

Wer einmal ausprobieren möchte, wie der Klang auf einem Instrument oder mit der singenden Stimme entsteht, kann sich telefonisch oder per E-Mail für kostenlosen Schnupperunterricht an der Eisenacher Musikschule „Johann Sebastian Bach“ anmelden. Das Angebot gilt am Sonnabend, 2. September, zwischen 9 und 12 Uhr. Probestunden zu je 30 Minuten stehen in den Fächern Gesang, Akkordeon, Klavier, Mandoline, Gitarre, Violine, Violoncello, Blockflöte, Querflöte, Klarinette, Saxophon, Trompete, Waldhorn, Schlagzeug zur Auswahl. Lehrkräfte der Musikschule geben erste Impulse und stehen gern für eine Beratung zur Verfügung.

Anmeldungen: Musikschule, Kurstraße 1, Telefon: 03691/670660, E-Mail: musikschule@eisenach.de