Eine doppelte Eröffnung gab es am Freitagabend in der Georgenkirche. Die Philharmonie Gotha-Eisenach eröffnete nicht nur die Reihe ihrer Philharmonischen Sommerkonzerte in Eisenach, sondern die Musiker, ebenso wie Kirchenmusikdirektor Christian Stötzner, gestalteten das Eröffnungskonzert der Telemann-Tage, die seit vielen Jahren der Kammermusikverein organisiert.