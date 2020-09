Schüler fertigen Außenwerbung für Achava-Festival in Eisenach

Oberbürgermeister Katja Wolf (Linke, vorn) betrachtet sich mit Achava-Organisatorin Alexandra Husemeyer die Fahnen vom Kunstkurs 11/2 (dieses Schuljahr 12/2) an. Die Fahnen sind im öffentlichen Raum zu sehen, wie am Rathaus, Lutherhaus und Georgenkirche.

Mit der Enthüllung von Fahnen an der Rathausfassade und auf dem Marktplatz startet die Stadt Eisenach in ihre zweiten Achava-Festspiele. Schüler des Martin-Luther-Gymnasiums hatten die Fahnen gestaltet. Sie setzten sich mit dem Thema Interkulturalität auseinander und entwickelten nach eigenem Geschmack im Kunstunterricht mit Lehrerin Andrea Girbardt und der Künstlerin Alexandra Husemeyer verschiedene Fahnen, die in den nächsten Wochen an einigen Fassaden im öffentlichen Raum zu sehen sein werden.