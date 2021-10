Schüler pflegen Gräber für Volkstrauertag in Eisenach

Eisenach. Die zentrale Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag in Thüringens wird in Eisenach begangen.

Die zentrale Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag in Thüringen findet am 14. November in Eisenach auf dem Hauptfriedhof statt. Schüler der Goethe- sowie der Geschwister-Scholl-Schule werden sich an der Gestaltung des Gedenktages beteiligen.

Auf Initiative des Landesverbands Thüringen des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge und in Kooperation mit der Friedhofsverwaltung Eisenach werden am Freitag, 8. Oktober, etwa 15 Schüler leichte pflegerische Arbeiten an den vorhandenen Gräbern der Zwangsarbeiter durchführen. Dabei werden vor allem die Grabsteine von Moos befreit, um die Inschriften wieder lesbar zu gestalten.

Der Volksbund möchte diese Zwangsarbeitergräber zu einem außerschulischen Lernort weiterentwickeln.