Schütz gastiert in der Kaffeemühle Wutha-Farnroda

Georg Schütz gastiert in der Kaffeemühle in Wutha-Farnroda.

Wutha-Farnroda. „Die schönsten Rocksongs der Welt“.

Georg Schütz gastiert mit seinem Solo-Programm mit dem ambitionierten Titel „Die schönsten Rocksongs der Welt“ am Freitag, 10. März, um 19.30 Uhr, in der „Kaffeemühle“ in Wutha-Farnroda. Dabei covert der Gitarrist und Sänger Songs der Beatles und 50 weiterer internationaler Interpreten wie Bee Gees, Leonhard Cohen, Neil Young, Simon&Garfunkel, Karat, Karussell, Rio Reiser, Udo Lindenberg und vielen mehr.

Die Werke von Liedermachern aus dem deutsch-sprachigen Raum und internationale Hits bringen musikalische Vielfalt für die unterschiedlichsten Geschmäcker, natürlich auch unvergessene Hits der DDR, verspricht der Musiker Aber auch Songs aus der Neuzeit wird Georg Schütz auf seiner Gitarre zum besten geben.

Reservierungen erforderlich unter Telefon: 036921/26 99 48 oder im Café.