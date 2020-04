Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schützendes Accessoire

Wer in Eisenach vor drei Jahren den Deutschen Wandertag erlebte, wird vielleicht mit Mitleid auf Bad Wildungen schauen. Dort musste nun die größte Wanderveranstaltung wegen des Corona-Virus abgesagt werden.

Erinnern wir uns: Der schlimme Dauerregen vor dem Start hatte die Organisatoren einiges an Nerven gekostet, zum Glück hörte dieser aber auf. Das alles entmutigte die Wanderfreunde nicht, sich von überall her auf den Weg zu machen. Dieser Wandertag war für Eisenach ein Glücksfall, hat ihr viele neue Besucher bis zum heutigen Tag beschert.

Die Hessen dürfen verschieben und hoffentlich im Jahr 2021 das Wanderfest richtig feiern.

Viele kleine Geschenke gab es 2017 passend zum Ereignis, eins davon war ein Schlauchschal mit dem Wandertag-Logo. Neue Popularität hat der rot-grüne Schal dieser Tage beim Spargelstechen erhalten, da trug ihn kein Geringerer als Thüringens Regierungschef – als Mundschutz. Das Accessoire als Maske ist gar keine schlechte Idee. Auf die gleiche Idee kam eine Sprecherin der Stadt gestern, die offenbar in ihrem Kleiderschrank ebenfalls nach diesem Schal griff. So hat das gute Stück eine neue Verwertung. Und wie sagt man gern: Wanderern eröffnen sich neue Wege. Das passt doch gut in die jetzige Zeit.