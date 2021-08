Schulen im Wartburgkreis erhalten Luftreiniger und Laptops

Wartburgkreis. Schulen des Wartburgkreises erhalten 130 Luftreinigungsgeräte. Das hat der Kreisausschuss beschlossen, ebenso weitere Auftragsvergaben.

Der Kreisausschuss hat in nicht öffentlicher Sitzung Investitionen auf den Weg gebracht. Das teilt das Landratsamt mit. So wurden über 150.000 Euro für die Ausstattung von Schulen mit Luftreinigern vergeben. 130 Geräte werden dank einer Zuweisung des Freistaats angeschafft. Weiter werden Lehrkräfte an den 56 Schulen des Wartburgkreises mit mobilen Endgeräten ausgestattet. 600.000 Euro Fördermittel stehen dafür aus dem Digitalpakt Schule zur Verfügung.

Für 75.000 Euro werden Schulmöbel - Tische und Stühle - beschafft. An 20 Schulen wird altes Mobiliar in den Klassenzimmern ausgetauscht. Für die Ganztagsbetreuung an den Grundschulen hat der Wartburgkreis ebenfalls Fördermittel erhalten, die teils für neue Möbel in den Horten verwendet werden. 160.000 Euro kostet außerdem Mobiliar für das neue Verwaltungsgebäude des Landratsamtes in Eisenach.