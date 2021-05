Schulstart in Stadt und Kreis ab Freitag, 21. Mai. Die Stühle kommen wieder runter.

Eisenach. Wachtmeister: Gut vorbereitet.

Auch Schulen und Kindergärten in Eisenach dürfen ab Freitag wieder in den eingeschränkten Regelbetrieb gehen. Für die Schulen bedeutet das Wechselunterricht. In den Kindergärten gelten noch beschränkte Öffnungszeiten. „Schulen und Kindergärten sind gut vorbereitet“, schildert der städtische Bildungsdezernent Ingo Wachtmeister (SPD) seinen Eindruck. Schulen und Kindergärten seien sehr gut mit Tests versorgt sind.