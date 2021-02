Schulgeld in Eisenach ist auch ohne Präsenzunterricht fällig

In Thüringen sollen Eltern von Kindergarten- und Hortkindern ihre Beiträge für die Zeit des Corona-Lockdowns zurückbekommen. Ein entsprechender Gesetzentwurf ist in Arbeit. Warum wird den Eltern der Schüler der evangelischen Grundschule Eisenach das Schulgeld nicht erlassen?, fragt eine Großmutter aus Eisenach. Sie beobachtet mit Sorge, wie viel Energie Eltern in die Aufgabenbetreuung der Enkel täglich investieren müssen, den Lehrern „Arbeit abnehmen“ und bei der Heimschule an physische und psychische Grenzen stoßen, abgesehen vom finanziellen Engpass. Das Schulgeld sei doch der Preis für eine Ganztagsschule, was die Grundschule derzeit nicht leisten könne. Die Schulstiftung der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland, Trägerin der Evangelischen Grundschule und des Martin-Luther-Gymnasiums in Eisenach, weiß um die Problematik. Die Zahlung des Schulgelds läuft während der Schließung aber weiter. „Lehrkräfte und alle Mitarbeitenden stehen uneingeschränkt im Dienst und realisieren punktuellen Präsenzunterricht der Abschlussklassen sowie Distanzunterricht der anderen Klassenstufen“, heißt es von der Schulstiftung. Zudem werde auch die gesetzlich vorgeschriebene Notbetreuung angeboten.

