Schweizer zeigen Interesse für Heimat der Nationalmannschaft

Die Organisatoren der Bergdorf-EM im Fußball in Gspon, Wallis, Schweiz, treffen sich in Eisenach mit hiesigen Unterstützern der Deutschen Bergdorf-EM-Nationalmannschaft, die in diesem Jahr von Steinbach-Hallenberg gestellt wird: Fußball-Autor Mirco Robus, Präsident Fußball-EM Fabian Furrer, Unterstützer Malcolm Crowson (Spielwaren Crowson), Vereinsvorstand Beat Ambord und Unterstützer Sebastian Herrmann (Fima SOO!) (von links).