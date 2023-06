Ein 14-Jähriger Radfahrer musste am Freitagvormittag mit einem Rettungshubschrauber schwer verletzt in eine Fachklinik gebracht werden (Symbolbild).

Schwer verletzt: Autofahrer drängt 14-Jährigen Radfahrer in Ruhla von der Straße ab

Ruhla. Ein 14-Jähriger Fahrradfahrer hat sich am Freitagvormittag bei einem Unfall in Ruhla schwer verletzt. Der Unfallverursacher ist geflüchtet.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Freitagmorgen gegen 8 Uhr auf der Straße "An der Eiche" in Ruhla ereignet. Laut Polizei wurde ein 14-jähriger Fahrradfahrer von einem unbekannten Autofahrer abgedrängt.

Um nicht zu fallen, habe der 14-Jährige in einen Metallzaun gegriffen. Dabei sei der Junge schwer verletzt worden und habe mit einem Hubschrauber in eine Fachklinik geflogen werden müssen. Der Autofahrer habe sich pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernt.

Hinweise zum Tathergang, dem unbekannten Unfallverursacher sowie dessen Aufenthaltsort oder Fahrzeug nimmt die Polizei Eisenach unter Tel.: 03691 / 261 124 entgegen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.