Uta Lapp aus Eisenach trägt eine Hörprothese, das so genannte Cochlea. Sie will in einer Selbsthilfegruppe den Umgang damit trainieren.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schwerhörigenverein Eisenach gründet neue Selbsthilfegruppe

„Hören ist erstmal Arbeit.“ Uta Lapp, Vorsitzende des Schwerhörigen-Vereins Eisenach, macht damit klar, dass selbst moderne Technik Mitarbeit und Training von Ertaubten und Schwerhörigen verlangt. Sie hat mittlerweile zwei sogenannte Cochlea-Implantate (CI), die – anders als ein Hörgerät – das menschliche Gehör imitieren.

Uta Lapp ist eine von 30.000 CI-Trägern in Deutschland. Wie die Eisenacherin sagt, könnten weitaus mehr Menschen von dieser modernen Technik profitieren. Um aufzuklären, hat sie deshalb die Selbsthilfegruppe „Hören mit CI“ ins Leben gerufen.

Individuelle Krankengeschichtespielt eine Rolle

„Der Erfolg eines Cochlea-Implantats ist individuell und hängt stark von Training und Vorgeschichte ab. Je nach Krankheitsgeschichte wird es aber mehr oder weniger immer Arbeit bleiben“, erklärt Uta Lapp. Das CI ersetzt schließlich kein verloren gegangenes Gehör. Deswegen sind viele Ertaubte und Schwerhörige trotz Implantat auf Lippenabsehen und Kombination angewiesen.

Herbert Hirschfelder aus Eisenach hat sein Gehör fast vollständig durch eine Masernerkrankung in seiner frühen Kindheit verloren: „40 Prozent verstehe ich durch das CI, 30 Prozent sehe ich von den Lippen ab, die restlichen 20 Prozent muss ich kombinieren, oft mit Fragezeichen. Das erfordert teilweise extreme Konzentration. Oft brauche ich da auch mal eine Pause“. Deswegen falle ihm das Verstehen schwerer als Menschen, die erst im Erwachsenenalter einen Gehörverlust erlitten.

Das hängt mit der Funktionsweise der CI zusammen. Anders als bei einem externen Hörgerät werden die Töne nicht nur verstärkt, sondern Elektroden leiten die Töne der Außenwelt in Form von elektrischen Impulsen direkt an den Hörnerv weiter. So entstehen „künstliche“ Signale, die das Gehirn als Geräusche interpretiert. Es ist ein Unterschied, ob man die Töne nur akustisch wahrnimmt oder auch inhaltlich versteht. Das Verstehen an sich müsse man erst wieder neu erlernen, denn das Gehirn muss die neuen Signale mit den alten „Hörerfahrungen“ verknüpfen.

Es ist wie das Erleneneiner Fremdsprache

„Das gelingt nur durch Übung“ sagt Uta Lapp. Es sei wie Vokabeln für eine Fremdsprache zu lernen. Alles in allem stelle ein Cochlea-Implantat für die meisten Betroffenen eine Verbesserung der Lebensqualität da. Bei medizinischer Notwendigkeit übernehme die Krankenkasse die Kosten. Dass viele diesen Schritt noch nicht gegangen seien, liegt laut der Vereinsvorsitzenden an der fehlenden Beratung und Aufklärung vor Ort. Deshalb will die Selbsthilfegruppe nun Abhilfe schaffen.

Unterstützung soll in zweifacher Hinsicht geboten werden: „Einerseits wollen wir Hörgeschädigte ansprechen, die sich über die Funktionsweise eines Implantats und den dazugehörigen Eingriff informieren wollen. Andererseits richten wir uns direkt an die CI-Träger, hier soll es um Erfahrungsaustausch, neue technische Entwicklungen und Hörtrainings gehen“, beschreibt Uta Lapp das Anliegen. Sie schätzt die Zahl derer, die in Eisenach und der Umgebung bereits Träger eines CI sind, auf etwa 30. Die neue Gruppe wendet sich an alle Interessenten, unabhängig von einer Mitgliedschaft im Schwerhörigen-Verein. Geplant sind sechs Treffen im Jahr.

Das erste Treffen findet am Montag, 10. Februar, in der Beratungsstelle des Schwerhörigenvereins, Rot-Kreuz-Weg 1 (erste Etage), statt. Ansprechpartnerin ist Uta Lapp, Telefon: 03691 / 892068, E-Mail: uta.lapp@gmx.de.