Schwerlasttransporter bleibt auf B19 bei Eisenach liegen

Eisenach. Die Polizei und eine Fachfirma mussten am Montag einen liegengebliebenen Großraumtransporter auf der B19 zum nächsten Parkplatz bringen.

Am Montagnachmittag behinderte ein Schwerlasttransporter die B19 in Eisenach bei "Hohe Sonne". Der 100 Tonnen schwere Großraum- und Schwerlasttransport blieb wegen eines technischen Defekts liegen, so die Polizei.

Die Polizei und eine Fachfirma mussten den 26 Meter langen Transporter zum nächsten Parkplatz bringen. Ein zuständiger Straßenbaulastträger nahm anschließend die Fahrbahn in Augenschein und der entstandene Schaden wurde repariert. Gegen 21.45 Uhr war die Strecke wieder vollständig befahrbar.

