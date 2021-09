Die schnellsten Reiter beim Wettreiten in Schnellmannshausen: Pascal Luhn (links) und Sieger Elias Schillbach mit dem Fahnenträger.

Sechs Bewerber bei Wettreiten in Schnellmannshausen

Schnellmannshausen. Elias Schillbach heißt der Sieger des Fahnenreitens im Rahmen der Kirmes.

Nur sechs Reiter hatten bei der Kirmes in Schnellmannshausen die Herausforderung beim Fahnenreiten an der Kaiserlinde angenommen. Bei Top-Bedingungen und vor den Augen zahlreicher Zuschauer gewann Elias Schillbach vor Abo-Sieger Pascal Luhn und Niklas Sachs. Für den Gewinner gab es einen Siegerkranz und Schleifchen und die Fahne, mit der Schillbach – eskortiert von Pauken und Trompeten – ins Dorf auf den Festplatz geleitet wurde. Die Schnellmannshäuser Kirmes war in diesem Jahr eine sonnenverwöhnte und gut besuchte Veranstaltung, die zum größten Teil unter freiem Himmel ausgerichtet wurde.

