Sechs Eisenacher sind ihren Schnee losgeworden

Eisenach. Stadt bietet Lagerplatz an der Kasseler Straße an.

Sechs Bürger haben am vergangenen Wochenende die Möglichkeit genutzt, Schnee von ihren Grundstücken auf einem von der Stadt Eisenach eingerichteten Lagerplatz an der alten Sportstätte des Friedens zu bringen. Sie sind zwanzig Ladungen losgeworden. Geöffnet war am Sonnabend und Sonntag, jeweils von 14 bis 17 Uhr. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte, ist nicht vorgesehen, weitere Öffnungszeiten anzubieten. Die Stadt selber nutzt den Platz an der Kasseler Straße ebenfalls. Davor diente der Festplatz Spicke zum Ablagern vom Schnee infolge der Räumung von Straßen und Plätzen.