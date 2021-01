Sechs Unentwegte bestreiten Eisenacher Silvesterlauf

Diese sechs Läufer lassen sich von Corona nicht ihren Spaß am Silvesterlauf verderben.

Eisenach. Seit seiner Geburtsstunde vor 38 Jahren fiel der Eisenacher Silvesterlauf noch nie ins Wasser, auch im Corona-Jahr 2020 nicht. Sechs Unentwegte, darunter Dieter Hartung (74) aus Stedtfeld, der bisher alle Silvesterläufe mit Start an der Sängerwiese absolvierte, der Mehrfachsieger Dominik Koch (und TA/TLZ-Redakteur Jensen Zlotowicz) nahmen den seit Jahren inoffiziellen Lauf vor dem Jahreswechsel unter die Füße. Die einen locker, die anderen gequält spulten etwa zehn Kilometer durch Eisenachs Peripherie ab und verabschiedeten das Jahr so sportlich. Vor einem Jahr hatten den Lauf noch etwa 70 Männer und Frauen in Angriff genommen. zz