Seebach: Brötchen wie früher

Mancher holt kurz vor acht die ersten Brötchen, für die Hobbybäcker in der Seebacher Heimatstube ist da gefühlt schon Mittag. Seit der Nacht sind sie hier, bereits abends zuvor hat Hartmut Kost die ersten Brötchen in den Holzofen geschoben und später nochmal kräftig angeheizt. Die richtige Temperatur ist wichtig, weiß Mario Niemuth, in dessen Haus Heimat- und Backstube ihren Stammsitz gefunden haben. Wer hier drin steht und den Hobbybäckern beim Zubereiten zusieht, glaubt nicht, dass das vor wenigen Jahren eine alte Garage war. Doch Niemuth zückt sein Handy zum Beweis – kahl, dreckig und leer sah es hier aus, bevor der Raum zu neuem Leben erweckt wurde.





Die Brote müssen in den Ofen, hier Mario Niemuth (links) und Hartmut Kost. Foto: Katja Schmidberger

In der Hauptstraße 43, da, wo in dem 200 Jahre altem Fachwerkhaus vieles auch über Seebachs Geschichte nachzuerleben ist, war früher einmal die Bäckerei von Kurt Nöthling. Das spornte Mario Niemuth an und so entstand mit Beate und Markus Bartaune, Hartmut Kost und Thomas Janke eine Truppe, die alle sechs Wochen hier den Backofen anwirft. Ein paar Stunden habe er einem Bäcker über die Schulter geschaut, erzählt Mario Niemuth. Alles andere hat sich das Fünfer-Team selbst beigebracht. „Das erste Mal waren alle Brote schwarz“, erinnert sich Bartaune auch an Rückschläge. Das scheint Vergangenheit. Jeder weiß, was er zu tun hat. Das Sortiment ist reichhaltig. Leckeres Handbrot, gefüllt mit Schinken und Käste, das formt Hartmut Kost. Thomas Janke macht aus selbst gemachtem Gehackten lange dünne Rollen, die Beate Bartaune mit Teig umhüllt. Heraus kommt Gehacktes im Schlafrock, eine Spezialität, die halb Seebach ihnen aus den Fingern reißt. „Manchmal verkaufen wir alles so schnell, dass wir am Ende merken, wir haben unser eigenes Brot vergessen“, lacht das Ehepaar Bartaune.

Markus Bartaune sortiert Brot und Brötchen. Foto: Katja Schmidberger

In der Backstube sieht es aus wie in einer Bäckerei. Alles sei Stück für Stück zusammengetragen worden, erklären die Freizeitbäcker. Kost, der bis vor sechs Jahren Schuldirektor in Catterfeld war und sein bisheriges Freizeitleben vor allem dem Karneval widmete, wirkt wie alle anderen Mitstreiter begeistert von der neuen Aufgabe. „Es ist einfach etwas anderes, zu dem was man sonst so macht“, sagt Kost. Das trifft auch seine Mitstreiter zu, Beate Bartaune arbeitet als Sekretärin, ihr Mann leitet eine Bank, Mario Niemuth eine Trockenbaufirma. Mitten in der Nacht fürs Hobby aufstehen, macht ihnen nichts aus. Markus Bartaune erzählt, er sei die Nacht sowieso um 1.45 Uhr wach geworden und habe nicht wieder eingeschlafen können. Ein Päuschen können sich die Freizeitbäcker an diesem früheren Samstagmorgen aber kaum gönnen. Der Ofen wird ständig kontrolliert, die Handbrot frisch geformt und gebacken. Die Brote müssen unterschiedlich in den Ofen geschoben werden, weil die Temperatur von gut 200 Grad an manchen Stellen unterschiedlich ist.

Maritta Seyfahrt wird begrüßt, sie ist Stammkundin wie so viele. Die Backstube findet sie gut. „Es gibt ja hier nicht mehr so viele Möglichkeiten, außerdem schmecken die Brötchen hier wie früher“, lobt die Seebacherin. Das macht natürlich die Bäcker stolz. Um 11 Uhr vormittags öffnet der normale Verkauf an diesem Samstag, innerhalb einer Stunde sind alle Regale leer. Auch Heimatvereinschef Heinke Schardt hat Brot und Brötchen für ein Ehepaar besorgt, da diese nicht mehr so ins Dorf runter können. Genau das macht Dorfgemeinschaft aus. Dieses Miteinander wollen auch die Freizeitbäcker pflegen, so gibt es nicht nur frische Semmeln alle sechs Wochen zu kaufen, sondern wer will, kann auch eine selbst gegrillte Bratwurst an diesem Samstagvormittag essen oder einen Glühwein trinken. So bleibt noch Zeit für ein Pläuschchen. Ja, so soll es doch auf dem Dorf sein.