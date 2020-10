Seebach fördert Vereine stattlich

Viel Geld verteilt die Gemeinde Seebach an ihre Vereine. Das Bild ist ein Symbolbild.

Auch in Coronazeiten ist die Gemeinde Seebach finanziell gut aufgestellt. Sie profitiert dabei vom Plus von knapp 1,5 Millionen Euro aus der Abschlussrechnung des Jahres 2019. Vor allem der Zuwachs an Gewerbesteuereinnahme ließ die Rücklage auf 2,7 Millionen Euro wachsen. Ende 2020 sind nach Investitionen noch immer 1,8 Millionen Euro im Sparstrumpf. Auch die Vereine profitieren von dieser Konstellation. Ortsansässige Vereine werden gefördert mit einem Grundbetrag von 250 Euro, dazu fünf Euro pro Vereinsmitglied, je 300 Euro für ein Pflegeobjekt, für eine öffentliche Veranstaltung (einmalig) und für Jugendarbeit. 500 Euro gibt es als Zuschuss für die Jugendfeuerwehrausbildung.

In und für Seebach aktive Vereine wie die TSG Ruhla und der EFC Ruhla und die Kirchgemeinde erhalten jeweils 1500 Euro, der Hörselbergverein 250 Euro. Zudem können Vereine formlos Sonderbeiträge für besondere Vorhaben wie Jubiläen, Anschaffungen, Veranstaltungen für Kinder stellen. Über diese Anträge befindet bis zu einer Höhe von 5000 Euro unter Berücksichtigung finanzieller Reserven der Sozialausschuss.

Auf der Förderliste der Gemeinde sind insgesamt 26 Vereine, darunter acht Kleingartenvereine, mit einer Gesamtfördersumme von 21.165 Euro in diesem Jahr notiert.