Seebach: Von Wiener Blut bis zur lustigen Witwe

Mit schwungvollen Melodien ins neue Jahr starteten am Sonnabend rund 350 Operettenfreunde bei der Johann-Strauß-Gala in Seebach. Johann Strauß und sein Vater stehen wie keine anderen Musiker für berühmte Walzerklänge, von denen sich auch die Gäste dieser Gala bezaubern ließen. Seit 2002 tourt der Veranstalter mit diesem und anderen Showprogrammen durch Deutschland, zu sehen sind die Musiker des Gala-Sinfonie-Orchesters Prag sowie die Solisten in großen Häusern wie dem Gewandhaus Leipzig, aber auch in kleineren Hallen wie am vergangenen Sonnabend im Seebacher Klubhaus.

Mit „An der schönen blauen Donau“ entfachte gleich zu Beginn die Musik im bekannten Dreivierteltakt ihre Wirkung, Moderatorin Ursula Meistner führte nicht nur informativ, sondern auch sehr lebendig durch das Programm. Sie griff auch selbst zur Zither, unter anderem bei „Geschichten aus dem Wienerwald“. Natürlich kamen auch viele andere große Titel der Wiener Operettenjahre zu Gehör, darunter Stücke aus dem „Vogelhändler“ und der „Lustigen Witwe“. Jan Sadler vom Konzertbüro Leipzig zeigte sich vom Klubhaus als Veranstaltungsort sehr angetan, zum zweiten Mal hat er das Klubhaus für eine Veranstaltung gebucht. Der Saal sei sehr gut bespielbar und verfüge über moderne Technik, so Sadler. Einziger Wermutstropfen sei, dass sich niemand aus der Gemeinde für Catering und Garderobe gefunden habe. Da beschwerten sich auch manche Gäste, die in der Pause des mehr als zweistündigen Programms gern ein Getränk zu sich genommen hätten. Der Begeisterung über die vielen altbekannten Operettenmelodien tat das keinen Abbruch – das Publikum bedankte sich mit viel Applaus.