Bianka Paust von der Sparkasse (Mitte vorn) überreichte den Scheck an die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrer Frank Seckelmann (hinten).

Seebach. Zehntklässler beteiligten sich an Wettbewerb der Sparkasse.

Die Zehntklässler der Regelschule Seebach beteiligten sich an der „Abschluss-Challenge“ der Wartburg-Sparkasse und gewannen 500 Euro. Aufgabe war es, ein Abschluss-Shirt zu entwerfen. Das Preisgeld wurde gleich in die Finanzierung der Abschluss-Shirts investiert. Am letzten Schultag kam Bianka Paust von der Sparkasse Wutha-Farnroda und überbrachte Schülern und Lehrer Frank Seckelmann den symbolischen Scheck.