Seifenkistenrennen, Singkonzerte und Sommerfeste

Wartburgregion. Das bevorstehende Wochenende bietet in der Wartburgregion eine Fülle unterschiedlicher Veranstaltungen für jeden Geschmack.

Der Kindergarten „Senfkorn“ Neuenhof lädt zum Sommerfest für Freitag, 14.30-17 Uhr, ein.

Der Förderverein Liboriuskapelle Creuzburg lädt für Freitag, 9. Juni, 19 Uhr, zum Sommerkonzert „Sing joyfully“ in die Kapelle an der Sandsteinbrücke. Das Leipziger Vokalsextett „voicemade“ lässt a Cappella kirchliche und weltliche Lieder erklingen. Das Kriminal-Dinner geht am Freitag in die nächste Runde. Das Hotel „Haus Hainstein“ in Eisenach wird ab 19 Uhr, Einlass um 18.30 Uhr, Schauplatz eines mysteriösen Todesfalls. Am Freitag findet um 19 Uhr auf der Probebühne des Landestheaters Eisenach in der Katharinenstraße 147 der nächste Dialog „#Storyfeld“ unter dem Motto: „Zeitgefühl hier und dort“ statt. Die Veranstaltungsreihe als lebendiges Gesprächsformat zwischen Bühne und Publikum befasst sich diesmal mit der Frage: Wie wird unsere Beziehung zur Arbeit im Jahr 2053 aussehen?Der Förderverein St. Trinitatis stellt mit der Restauratorin Christine Machate und der Orgelbaufirma Kutter am Freitag die Knauf-Orgel vor. Das Orgelkonzert in der Ruhlaer Trinitatiskirche, Köhlergasse, beginnt 19.30 Uhr.

Die Kapelle „Ingo Boogie and the Backeats 5’s“ spielen Freitag ab 19 Uhr in der Phantasie auf. Die Nachtwächter der Wartburgstadt drehen am Freitag ihre Runde. Treffpunkt ist 21 Uhr am Bachhaus Eisenach.

Zum dritten Gartenfreunde-Wandertag wird für Samstag, 10. Juni, eingeladen. Die zehn Kilometer lange Tour unter Leitung der Gartenfreunde Hartmut Werner und Heiko Kleinschmidt durch Ludwigsklamm zum Drachenstein und zur Mosbacher Linde startet um 10 Uhr am Eisenacher Marktbrunnen.

Die Kita „Spielkiste“, Stedtfelder Straße, veranstaltet Samstag von 10-14 Uhr ein Sommerfest und der Heimatverein Hötzelsroda ein Kinderfest mit Seifenkistenrennen an der Feldstraße.

Innerhalb des „Langen Tages der Natur“ lädt der Natur- und Heimatverein Dönges-Hautsee für Samstag, 9 bis 11 Uhr, zur Naturbeobachtung rund um den Hautsee mit schwimmender Insel und den Albertsee ein. Treffpunkt ist der Parkplatz am Hautsee (B84).Die Rockband „Rambling Stamps“ spielt zur Saisonabschlussfeier des ThSV Eisenach am Samstag ab 15 Uhr auf dem Eisenacher Markt auf. Zum Sommerfest in Herda wird für Samstag ab 16.30 Uhr unter die Kastanie direkt am Werra-Suhltal-Radweg eingeladen. Der Holzkohlegrill verspricht Leckeres, die Hüpfburg Abwechslung und die Kapelle Livemusik. Bei Regen in der Turnhalle.

Samstag, 19 Uhr, eröffnet die junge ukrainische Organistin Marharyta Mikhnievych eine Reihe von Konzerten an der vor wenigen Jahren restaurierten Orgel in der Kirche in Seebach.

Beim Feuerwehr-Maienfest im Eisenacher Ortsteil Neukirchen gibt es für Groß und Klein die richtige Abwechslung. Foto: Norman Meißner

Das Feuerwehr- und Maienfest Neukirchen findet am ganzen Wochenende auf dem Festplatz Stöckhof statt. Freitag startet ab 19 Uhr der Dämmerschoppen mit den Stregdaer Musikanten. Samstag ab 13 Uhr finden die Jugendfeuerwehrwettkämpfe statt. Abends ab 20 Uhr erklingen Diskoklänge mit „Beats of Newchurch“, mit „Dia Plattenpussys“ sowie „Lost Boys & friends“. Sonntag gibt es ab 12 Uhr Mittagessen, danach Umzug durchs Dorf, Freilufttheater mit Laiendarstellern aus dem Dorf und das Schlechtmacherstück mit anonymisierten Geschichten, die Dorfbewohnern passierten. Hüpfburg, Kinderschminken, Lose ziehen, Kutschfahrten sowie Musik von den Stregdaer Musikanten runden das sonntägliche Programm ab.

Zum Liederkonzert „Liebeslieder & Friedenslieder“ mit Liedermacher Karl-Heinz Bomberg wird für Samstag, 18 Uhr, in den Festsaal der Burg Creuzburg eingeladen. Erika Kunz begleitet den Gitarristen auf dem Klavier sowie mit Gedichten.

Zum „handgemacht“-Kreativmarkt wird für Sonntag in die Wandelhalle in der Zeit 11-17 Uhr eingeladen. Zum Tag des Luchses veranstaltet das Wildkatzendorf Hütscheroda Sonntag ein Familienfest. Ab 10 Uhr warten Mitmach- und Bastelangebote rund um den Luchs. 17 Uhr ist Fütterung der Luchsfamilie und der Wildkatzen mit vielen Infos vom Luchsforscher.

Im Biergarten der Phantasie spielt Freitagabend die Combo „Ingo Boogie and the Backeats 5’s“ auf. Foto: Norman Meißner

Ein Gottesdienst mit Bibliolog findet am Sonntag, 11. Juni, 10.30 Uhr, in der Paul-Gerhardt-Kirche Eisenach statt. Statt einer klassischen Predigt gibt es einen Bibliolog für die Gottesdienstbesucher.

Zur Eröffnung einer Open-Air-Ausstellung zum 250. Geburtstag von Carl Friedrich August Mosengeil lädt das Hörselbergmuseum für Sonntag, 14 Uhr, in den Ortsteil Schönau. Dabei erfahren Interessierte Wissenswertes zum Miterfinder der Stenografie.

Zur Fünf-Kilometer-Wanderung zur „Weißen Bank“ lädt der Rennsteigverein, Ortsgruppe Hörschel-Eisenach, für Sonntag ein. Treffpunkt ist 14 Uhr der Ortsausgang Schnellmannshausen. Anmeldung: 03691 – 610824.