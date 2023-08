Seit 30 Jahren Seniorenwoche im Wartburgkreis

Wartburgkreis. Musik, Vorträge, Messen und Bildungsfahrten sorgen im Wartburgkreis für Abwechslung.

Seit 1993 organisieren zahlreiche Vereine und Verbände in vielfältiger Weise Veranstaltungen für die ältere Generation. Die unter der Federführung des Seniorenbüros organisierte Seniorenwoche – gestaltet von und mit aktiven Senioren der Wartburgregion – findet in diesem Jahr unter dem Motto „30 Jahre Engagement halten jung!“ zum 30. Mal statt.

Über 30 Veranstaltungen, darunter Bildungsfahrten, Feste, Vorträge und Führungen, Filmvorträge, Buchlesungen, musikalische Seniorennachmittage und eine Gesundheitsmesse laden Seniorinnen und Senioren ein, soziale Kontakte zu knüpfen, sich auszutauschen und neue Informationen, Erlebnisse und Eindrücke zu gewinnen. Den kompletten Plan gibt es online unter www.wartburgkreis.de.

Musikalische Eröffnung in Bad Salzungen

Die feierliche Eröffnung der Seniorenwoche findet am Samstag 2. September, um 14 Uhr in der Werner-Seelenbinder-Halle in Bad Salzungen statt und wird musikalisch von der Musikschule Wartburgkreis und Alleinunterhalter Heinrich II. gestaltet. Zeitgleich gibt es ein Sommerfest in der Jägerklause in Bad Liebenstein. Bis zum 9. September gibt es täglich mehrere Veranstaltungen im gesamten Wartburgkreis zu erleben.

Landrat Reinhard Krebs (CDU) ruft auf: „Nutzen Sie die Möglichkeit, mal einen Tapetenwechsel zu erleben, neue Eindrücke und neues Wissen zu sammeln. Wer lieber in Gedanken reisen möchte, kann einen der zahlreichen Vorträge oder einen Seniorennachmittag besuchen. Gemeinsam singen oder Musik hören, kreativ sein oder in geselliger Runde plaudern – all das und vieles mehr ermöglicht auch die Seniorenwoche in diesem Jahr.“