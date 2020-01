Senior schrammt bei Förtha mit Auto an Felswand entlang

Heftige Schäden hat Montagabend die Tuchfühlung mit einer Felswand an der Karosse eines Suzuki hinterlassen. Wie die Polizei berichtete sei ein 77-Jähriger mit seinem Wagen auf der Bundesstraße 84 von Eisenach kommend in Richtung Förtha gefahren. In einer Linkskurve sei das Auto aus bisher ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Felswand kollidiert. Der Suzuki kam erst mehrere Meter weiter im Straßengraben zum Stehen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen, hieß es weiter. Am Suzuki blieben Schäden für rund 15.000 Euro.