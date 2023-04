Senioren in Eisenach lernen Laptop bedienen

Eisenach. Senioren in Eisenach lernen den Umgang mit Laptop und Smartphone. Eigens ausgebildete Medienmentoren unterstützen dabei. Nächster Kurs ist am 17. April 2023.

Der Seniorenbeirat der Stadt Eisenach lädt zu einer Schulung ein, bei der Teilnehmer Grundlagen zum Umgang mit dem Laptop und Microsoft Word erlernen. Termin ist am Montag, 17. April, 9 bis 12 Uhr, im Nachbarschaftszentrum in der Goethestraße 10.

Das Angebot nennt sich Mediencafé und richtet sich an Seniorinnen und Senioren, die den Umgang mit digitaler Technik und verschiedenen Programmen lernen wollen. Die Nutzung werde immer wichtiger, um mit Enkeln oder Freunden in Kontakt zu bleiben. Medienmentorinnen und -mentoren helfen den Teilnehmern bei der Handhabung. Für den Kurs am 17. April ist ein Laptop mitzubringen.

Weitere Informationen zum Mediencafé unter Telefon: 03691/670249