Wie steigt man am besten mit einem Rollator in den Bus ein? Das soll am Eisenacher Busbahnhof trainiert werden.

Seniorenwoche in Eisenach: Mit dem Rollator in den Bus

Eisenach. Am Eisenacher Busbahnhof kann trainiert werden, wie man mit Hilfsmitteln am besten in den Bus kommt. Es ist ein Angebot im Zuge der Seniorenwoche.

In ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen beschreiben ihre Probleme beim Ein- und Aussteigen in den Bus. Der Abstand zwischen der Kante des Bürgersteigs und dem Bus sei zu groß, so dass sie mit Rollatoren oder Gehstock nur unter großen Anstrengungen den Abstand überwinden können. Deshalb haben der Seniorenbeirat und die Freiwilligenagentur den Kontakt zur Verkehrsgemeinschaft Wartburgregion gesucht. Gemeinsam mit dieser wird erstmals innerhalb der Seniorenwoche ein Mobilitätstraining angeboten. Dieses findet am Mittwoch, 6. September, von 10 bis 13 Uhr am Eisenacher Busbahnhof statt.

Teilnehmer sollten ihre eigenen Hilfsmittel mitbringen. Es werden aber auch Hilfsmittel durch eine Fachfirma bereitgestellt. Weiter ist es möglich, Rollator, Gehstock oder Rollstuhl bei einem Check vor Ort überprüfen zu lassen.

„Das Angebot richtet sich an alle Generationen“, macht Heike Apel-Spengler von der Freiwilligenagentur darauf aufmerksam, dass auch Eltern mit Kinderwagen ähnliche Probleme beim Ein- und Aussteigen haben.

Ein weiterer Höhepunkt der Seniorenwoche ist die Gesundheitsmesse am Donnerstag, 7. September, von 10 bis 15 Uhr im St.-Georg-Klinikum Eisenach.