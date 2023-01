Separate Ways bestehen am Eisenacher Prinzenteich

Eisenach. Eine bis dato in Eisenach nur einmal zu hörende Band gab im „Prinzenteich“ ihre Visitenkarte ab.

Nach der Premiere bei der jüngsten Eisenacher Herbstlese als Eröffnungscombo war das Gastspiel von Separate Ways am Samstag im Prinzenteich der erste Gig der Band vor respektablem Publikum in Eisenach. Der Vierer mir Christian Herz (Gesang/Gitarre), Johannes Friebe (Gesang/Gitarre), Philipp Duhlich (Schlagzeug) und Thomas Barthel (Bass) spielte kurzerhand ohne Eintritt, sondern wie in Musikerkreisen hin und wieder üblich „in den Hut“.

Die anfangs ob der Resonanz skeptische Band war es am Ende zufrieden und das Publikum nicht weniger. Denn der Akustik-Rock und -Pop mit Coverversionen von Linkin Park bis Pearl Jam kam an. Als Band zeigen sich Separate Ways musikalisch mitunter noch etwas ausgefranst, individuell bringen die Mitglieder aber beste Zutaten mit.

Der gerade vom Walle-Haar befreite Philipp Duhlich am platzbedingten Mini-Schlagzeug steht dafür ebenso wie Bassist Thomas Barthel, der vielleicht universalste Musiker der Band. Duhlich verleiht nebenbei dem Mihlaer Salvation Choir noch Stimme. Der im Raum Mihla/Nazza angesiedelte Fanclub der Band, Keimzelle der Musiker, musste für die Mugge im „Prinzenteich“ nicht animiert werden. Separate Ways, ein 1993er Neil-Young-Titel stand Pate für den Gruppennamen, haben am Samstag noch ein paar Freunde mehr gewonnen.