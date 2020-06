Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Serieneinbrüche in Gartenhäuser

Unbekannte brachen in der Zeit von Sonntag, 18.30 Uhr, bis Montag, 9 Uhr, in zwei Kleingartenanlagen in der Dürrenhofer Allee in insgesamt zehn Gartenhäuser in Hötzelsroda ein. Bei einem weiteren Gartenhaus gelang es dem oder den Tätern nicht, in das Gebäude zu gelangen. Aus den Häusern wurde nach bisherigen Erkenntnisstand ein Fernsehgerät, Elektrowerkzeuge, Nahrungsmittel und alkoholische Getränke im Gesamtwert von ca. 5.000 Euro entwendet.

Es entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die die Tat wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Informationen geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0128341/2020 entgegen.

70 Temposünder in Arnstadt

Montag führte die Landespolizeii Gotha tagsüber Geschwindigkeitsmessungen in der Thöreyer Straße in Arnstadt, auf der L 3007 in Kälberfeld, auf der Eisenacher Straße in Trügleben und in der Sophien- und Katharinenstraße in Eisenach durch.

In Arnstadt war der schnellste Fahrer mit 90 bei erlaubten 50 km/h unterwegs. Mehr als 70 Überschreitungen wurden hier festgestellt. In Kälberfeld wurde der Schnellste mit 80 km/h gemessen, bei erlaubten 50 km/h. In Trügleben wurde ein Fahrer mit 79 km/h bei erlaubten 50 km/h festgestellt. Und in Eisenach war der Schnellste mit 58 bei erlaubten 30 km/h unterwegs. Hier fuhr annähernd jeder vierte Fahrer, der die Kontrollstelle in der Katharinenstraße passierte, zu schnell. Die Beamten stellten dort 61 Überschreitungen fest.

Insgesamt passierten gestern über 3.500 Fahrzeuge die Messstellen. Allen oben genannten Spitzenreitern droht ein Fahrverbot und ein Bußgeldverfahren.