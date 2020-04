Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Service der Bibliothek

Die Stadtbibliothek Eisenach bietet auch in der kommenden Zeit ihren Bestell- und Abholservice für ihre Nutzerinnen und Nutzer an. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Medienwünsche können per Telefon oder Mail an die Stadtbibliothek gerichtet werden. Die Mitarbeiterinnen stellen die Medienpakete zusammen, die dann abgeholt werden können.

Die nächsten Abholzeiten sind bis 29. April montags und donnerstags jeweils 10 – 12 Uhr, dienstags jeweils 16 – 18 Uhr sowie Freitag (24. April). 16 – 18 Uhr,.

Zum Abholen ist der Benutzerausweis mitzubringen. Die Herausgabe der Medien erfolgt nach Klingeln. Bestellungen unter Angabe des Namens und der Benutzerausweisnummer bis zum Vorabend unter Telefon: 03691/73 49 678 oder Mail: bibliothek@eisenach.de.