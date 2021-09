Show-Abende im Thüringer Hof in Eisenach

Eisenach. Das Freistaatstheater Leipzig und Lola-Events gastieren im Oktober und Dezember in der Wartburgstadt.

Das Vienna House „Thüringer Hof“ bietet auch dieses Jahr wieder mit verschiedenen Stücken des Freistaatstheaters Leipzig und Lola-Events im Vienna House Thüringer Hof Eisenach eine unterhaltsame und kulinarische Alternative für die Abende der dunklen Jahreszeit.

Erstmals gastieren Lola-Events, ein 2018 gegründetes, freies Theater aus Leipzig, mit handgemachten Dinner-Theaterstücken, die aufwendig und liebevoll in Szene gesetzt werden. Die Akteure spielen nah am Publikum. Geboten werden von Lola-Events unter anderem der Klassiker „Alice im Wunderland“ oder vom Freistaatstheater Leipzig passend zur Weihnachtszeit „Die Weihnachtsgans Auguste“.

TLZ-Newsletter für die Wartburgregion Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Doch bevor die Adventszeit beginnt, gibt es mit „World of Dinner“ eine weitere Spielortpremiere, die „Helene unplugged Show – Das Helene Fischer Tribute Dinner“ (15. Oktober). Der beliebte Dauerbrenner „Aber bitte mit Sahne“ erklingt bei der Udo-Jürgens-Dinner-Show am 23. Oktober. Am 2., 3., 4., Dezember steht „Schneekönigin“, am 6., 10. und 11. Dezember „Weihnachtsgans Auguste“, am 13. Dezember „Alice im Wunderland“ sowie am 17. und 18. Dezember das „Criminal Dinner for One“ auf dem Programm.

Die Tickets kosten 85 Euro und beinhalten ein 4-Gänge-Menü. Karten unter Telefon: 03691/280 oder per E-Mail: reception.thueringerhof-eisenach@viennahouse.com

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Eisenach.