Silvesterlauf an der Eisenacher Sängerwiese

Eisenach Alle Jahre wieder ist das Laufereignis inoffiziell, aber alle Jahre verlässlich

Mit dem Silvesterlauf in Erfurt kann und will sich der Lauf zum Jahreswechsel in Eisenach schon deshalb nicht messen, weil das Ereignis in keinem offiziellen Laufkalender (mehr) steht. Dennoch treffen sich seit 1982 Laufbegeisterte am 31. Dezember an der Sängerwiese, um gemeinsam zu laufen. Der Startschuss fällt am Sonntag um 13.30 Uhr am Gasthaus.

Nicht nur Eisenacher Läuferinnen und Läufer machen den Silvesterlauf seit Jahren zum Sportlertreff, sondern auch Lauffreunde aus der Umgebung. Einige Treffurter haben sich heuer an der Sängerwiese angesagt. Es geht dabei nicht um die Zeit oder gar Platzierungen. Es ist ein lockeres Gemeinschaftserlebnis von Gleichgesinnten, die im alten Jahr noch etwas für die Gesundheit und/oder Kondition und ihr Vergnügen tun wollen.

Man trifft sich, man läuft – auf bekannten wie unmarkierten Strecken zwischen 6 und 11 Kilometer – und man nimmt am Ende noch ein warmes oder kaltes Getränk zu sich. Auch der Rost des Waldgasthofes wird brennen. Der Silvesterlauf vereint körperliche Betätigung und geselliges Beisammensein nach gelaufenen Kilometern, ob im ehrgeizigen Tempo oder Bummelzugmanier. Der Auftakt eines guten Jahreswechsels ist der Lauf für alle.