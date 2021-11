Simple Live in die Eisenacher Phantasie geholt

Eisenach. Das Gastspiel des Simple-Live-Trios in der Phantasie am Freitag verspricht erstklassige Cover-Musik.

Im „Grünen Salon“ der Eisenacher Phantasie sollten am Freitag 5. November, ursprünglich die Deutschrocker Kirsche & Co. antreten. So kurzfristig diese Combo ausfiel, so kurzfristig sprang das Trio von Simple Live mit Mario Meinel, Katja Wiegand und Julian Feierfeil ein. Die Light-Version der Mühlhäuser Großraum-Band hat Cover-Musik aus Rock und Pop im Gepäck. Die Band gehört zum Besten, was Thüringens Cover-Szene zu bieten hat, was nicht zuletzt an der 1000-Volt-Frontfrau Katja Wiegand liegt, die am Freitag den Fuß aus dem Urlaubsflieger und von dort direkt nach Eisenach setzt. Zusammen mit Tausendsassa und Clueso-Verschnitt Feierfeil ist sie die prägende Stimme von Simple Live.

Spiritus rector Mario Meinel ist unter Eisenacher Musikern ein beschriebenes Blatt, hat er sein Gitarren-Können doch auch schon als Gast des Musiker-Stammtisches in der „Altdeutschen“ unter Beweis gestellt. Er wollte schon immer mal mit Simple Live in Eisenach spielen, gerne auch in großer Besetzung, nun sorgte der Kontakt zu Schlagzeuger Sven Becker dafür, dass es wenigstens als Trio kurzfristig klappt.

Simple Live-Trio, 5. November, 18 Uhr, Phantasie (3G-Veranstaltung)