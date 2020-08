Eisenach. Das Sinfonische Wochenende in Eisenach findet statt und umfasst sieben hochkarätige Konzerte. Auftakt ist am 22. August.

Sinfonisches Wochenende beginnt in Eisenach

Das Sinfonische Wochenende geht in die zweite Runde. Sieben Konzerte stehen unter dem Motto „Beethoven 250“ vom 22. bis 30. August an fünf verschiedenen Orten auf dem Programm. „Ich freue mich, im Beethoven-Jahr den Sommer gemeinsam mit den Eisenachern, Musikfreunden und Gästen musikalisch zu genießen“, so Kulturamtsleiter Achim Heidenreich.

Auftakt ist am 22. August, 19 Uhr, mit einem Konzert des international preisgekrönten Duos Ingolfsson-Stoupel im Rokokosaal des Stadtschlosses. Vladimir Stoupel (Klavier) und Juidth Ingolfsson (Violine) spielen Werke von Beethoven und Stücke von Amanda Maier und Robert Schumann. Ingolfsson und Stoupel sind außerdem die künstlerischen Leiter der Internationalen Bach-Akademie Eisenach, die aufgrund von Corona im nächsten Jahr stattfinden wird.

Das Arditti-String-Quartet aus London gibt tags darauf sein erstes Konzert nach Corona in Eisenach im Marstall des Stadtschlosses am 23. August, 19 Uhr. Die Veranstaltung bildet den Abschluss des Yiddish Summer Eisenach/Weimar.

Fünf Konzerte folgen: 27. August, 19 Uhr, Nikolaikirche, Ensemble Kwartludium; 28. August, 19 Uhr, Wandelhalle, Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach; 29. August, 16 Uhr, Wandelhalle, Landesjugendorchester Thüringen; 30. August, 11.30 Uhr, Rokokosaal, Klavierkonzert mit Alexej Kornienko; 30. August, 16 Uhr, Wandelhalle, Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach.

Tickets in der Tourist-Information im Stadtschloss und an der Abendkasse