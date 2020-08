Sinfonisches Wochenende in Eisenach geht weiter

Seth Taylor ist am 28. August als Soloviolinist bei einem Konzert der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach in der Eisenacher Wandelhalle zu erleben.

Eisenach. Noch fünf Konzerte sind im Rahmen des Sinfonischen Wochenendes in der Wartburgstadt zu erleben. Eines davon am 28. August ist kostenfrei.

Das Sinfonische Wochenende unter dem Motto „Beethoven 250“ wird am Donnerstag, 27. August, um 19 Uhr mit einem Konzert des Ensembles Kwartludium in der Nikolaikirche fortgesetzt. Gespielt werden Werke von Piotr Jedrezejczyk, Tadeus Wielecki, Sławomir Wojciechowski, Helmut Zapf, Peter Helmut Lang und Lothar Voigtländer.

Ein weiterer Veranstaltungsort ist die Wandelhalle. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, finden die dortigen Konzerte auch bei schlechtem Wetter statt. Das Orchester und das Publikum sitzen – vor Regen sicher überdacht – in der Wandelhalle. Dort spielt am Freitag, 28. August, 19 Uhr, die Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach unter Leitung von Markus Huber. Solist ist Seth Taylor an der Violine. Auf dem Programm stehen Werke von Beethoven.

Am Sonnabend, 29. August, 16 Uhr, tritt in der Wandelhalle das Landesjugendorchester Thüringen unter Leitung von Juri Lebedev auf. Zu Gehör kommen Kompositionen von Leopold und Wolfgang Amadeus Mozart, Max Wutzler, Joseph Haydn und Jeremiah Clarke.

Am Sonntag, 30. August, geht der Konzertreigen um 11.30 Uhr im Rokokosaal weiter mit einem Klavierkonzert von Alexej Kornienko. Er bringt Klaviersonaten von Wolfgang Amadeus Mozart zu Gehör. Ebenfalls am Sonntag, 30. August, um 16 Uhr, spielt die Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach noch einmal in der Wandelhalle unter Leitung von Juri Lebedev unter anderem Werke von Georg Phillipp Telemann, Johann Sebastian Bach, Georg Anton Benda und Alfred Schnittke.

Karten gibt es in der Tourist-Information im Stadtschloss am Markt oder an der Abendkasse zu 25 Euro, ermäßigt 20 Euro. Die Tickets für das Ensemble Kwartludium kosten 15 Euro, ermäßigt 10 Euro. Das Konzert der Thüringen Philharmonie am 28. August ist gegen Einlasskarte frei. Diese gibt es ebenfalls in der Tourist-Info am Markt und an der Abendkasse.

Beim Betreten und Verlassen der Veranstaltungsorte muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Die Stühle sind im Mindestabstand von 1,5 Metern gestellt. Im Eingangsbereich können die Hände desinfiziert werden. Dort liegen auch Listen zur Kontaktnachverfolgung aus.