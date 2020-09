Eisenach. Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach startet in eine neue Saison der Konzertreihe.

Singende Säge zur Mittagsmusik in der Georgenkirche

Mit Kompositionen von Edward Elgar, Edvard Grieg, Peter Tschaikowsky und Sergej Rachmaninow starteten die Musiker der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach unter Leitung von Markus Huber am Donnerstag in der Georgenkirche in eine neue Saison der beliebten Konzertreihe der Mittagsmusik. Solo-Kontrabassistin Ulrike Zott ließ sogar eine Singende Säge erklingen.