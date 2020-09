Sirenen schrillen zum Warntag

In Eisenach und Wartburgkreis werden am 10. September, 11 und 11.20 Uhr, die Sirenen eingeschaltet – zu Übungszwecken.

Am Donnerstag, 10. September, findet der bundesweite Warntag statt. Darauf weist das Landratsamt hin. An diesem Tag solle die Warninfrastruktur in Deutschland mit einer Probewarnung sowie einer Entwarnung live erprobt werden, um so Abläufe und Warnkonzepte weiterentwickeln und optimieren zu können. Gleichzeitig sollen die Warnmittel durch die flächendeckende Auslösung am Warntag noch stärker in das Bewusstsein der Bevölkerung gebracht werden.

Im Wartburgkreis werden an diesem Tag um 11 Uhr die Sirenenanlagen der Städte und Gemeinden durch die Zentrale Leitstelle des Wartburgkreises ausgelöst und zur Entwarnung noch einmal um 11.20 Uhr. Auch in den Ortsteilen der Stadt Eisenach werden Sirenen zum Probealarm um 11 Uhr und zur Entwarnung um 11.20 Uhr erklingen.

Bundesweit wird darüber hinaus um 11 Uhr eine Warnmeldung an alle Warnmultiplikatoren wie beispielsweise Rundfunksender oder App-Server geschickt, die am Modularen Warnsystem des Bundes angeschlossen sind. Die Warnmultiplikatoren versenden die Probewarnung in ihren Systemen beziehungsweise Programmen an Endgeräte wie Radios und Warn-Apps (zum Beispiel die Warn-App Nina (Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes), auf denen die Bürger die Warnung lesen, hören oder wahrnehmen.